Пост Благодарности ❤️ ВПК "13 ДКП" выражает особую благодарность атаману ЮКО "Новоаннинское " Челышеву А.
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Пост Благодарности ❤️ ВПК "13 ДКП" выражает особую благодарность атаману ЮКО "Новоаннинское " Челышеву А.