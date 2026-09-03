В СФ сообщили о завершающей стадии интеграции Донбасса и Новороссии в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября . /ТАСС/. Интеграция регионов Донбасса и Новороссии в Россию завершается. Об этом в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил зампред комитета СФ по обороне и безопасности, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
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