Наденьте намордник на собаку! 😧

В Анапе к нам постоянно подходят люди и требуют, чтобы мы надевали намордник на Дени, якобы он их пугает 😳 Это очень забавно выглядит, когда буквально в 10 метрах лежит бездомная собака крупного размера и без намордника 🤣 При этом Дени не гуляет по всему тротуару, а идет рядом с ногой.