ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Наденьте намордник на собаку! 😧

Наденьте намордник на собаку! 😧

  В Анапе к нам постоянно подходят люди и требуют, чтобы мы надевали намордник на Дени, якобы он их пугает 😳 Это очень забавно выглядит, когда буквально в 10 метрах лежит бездомная собака крупного размера и без намордника 🤣 При этом Дени не гуляет по всему тротуару, а идет рядом с ногой.

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