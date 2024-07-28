Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Lucy Dickerson. Сидите тут и ничего не знаете, а тем временем восемь министров экономики из разных европейских стран статью в Гардиан написали совместную про то, как Путин убивает российскую экономику и про то, что он (Путин) врёт о реальном состоянии дел в российской экономике.
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