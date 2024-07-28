Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Lucy Dickerson. Сидите тут и ничего не знаете, а тем временем восемь министров экономики из разных европейских стран статью в Гардиан написали совместную про то, как Путин убивает российскую экономику и про то, что он (Путин) врёт о реальном состоянии дел в российской экономике.

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Комментарии
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александр почекунин
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15 час.
А
Александр24
Новая &quot;большая&quot; восьмёрка. Теперь нам точно хана.
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11 час.
Надежда
Особенно &quot;страшна&quot; эта четверка)       😱😱Финляндия, Эстония, Латвия, Литва,  😱😱😱
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9 час.

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