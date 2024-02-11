Умер заслуженный артист России

Заслуженный артист России, советский и российский музыкант и педагог, тубист, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин умер в субботу, 10 февраля.
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