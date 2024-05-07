Исследование обнаружило необходимость вложений в $2 млрд для расширения порта Канаверал

Недавнее исследование компании Space Florida рекомендует инвестиции в размере более $2 миллиардов для расширения порта Канаверал, чтобы удовлетворить растущие потребности компаний, участвующих в запусках космических миссий.
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