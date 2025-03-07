Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора» при сокращении штата

Президент США Дональд Трамп призвал предпринимателя и главу американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска использовать «скальпель вместо топора» при оптимизации численности сотрудников федеральных агентств.
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