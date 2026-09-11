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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес: «Нет смысла выпускать Аджара на такую трассу, как в Мадриде, если он не оптимально себя чувствует»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес высказался о решении команды снять Изака Аджара с участия на Гран-при Испании и снова заменить его Лиамом Лоусоном .

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