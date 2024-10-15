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Царьград

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Суд арестовал 29 счетов бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд наложил арест на 29 счетов в 3 разных банках и 6 объектов недвижимости, принадлежащих арестованному за взятку экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

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