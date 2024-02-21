ФСБ задержала подозреваемого в подрыве авто по заданию СБУ в Лобне

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области предотвратили теракт в городском округе Лобня. Они задержали уроженца города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб намеревался взорвать автомобиль с сотрудником правоохранительных органов.
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