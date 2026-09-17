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Allegro повысила прогноз на 2026 год после ускорения роста GMV

Allegro повысила прогноз на 2026 год после ускорения роста GMV

Польский онлайн-ритейлер Allegro 17 сентября повысил финансовый прогноз на 2026 год после ускорения роста GMV — общей стоимости товаров, проданных через платформу.

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