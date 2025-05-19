Новый облик Курска: что изменится в центре города к юбилею

Курск готовится отметить 1000-летие, и власти города всерьез взялись за преображение центра. Врио губернатора Александр Хинштейн лично проинспектировал знаковые места и поделился планами по масштабной реконструкции.
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