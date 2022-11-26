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Робертсон дважды забил «Виннипегу» (на 58-й и 60-й минутах) и возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче

Робертсон дважды забил «Виннипегу» (на 58-й и 60-й минутах) и возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче. 23-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:5 ОТ).

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