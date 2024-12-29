Европа должна быть наказана всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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