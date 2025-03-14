´Вясёлкавы карагод 2025´.

13 марта 2025 г. воспитанники специальных групп для детей с нарушениями зрения приняли участие в третьем (отборочном) этапе фестиваля художественного творчества ´Вясёлкавы карагод´ по направлению художественная самодеятельность на базе клуба культуры производственного частного унитарного предприятия ´Универсал-Бобруйск´ общественного объединения ´Б .