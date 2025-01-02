Biden to give Presidential Citizens Medal to 20, including former Rep. Liz Cheney

President Joe Biden will announce that former Republican Rep. Liz Cheney and Democrat Rep. Bennie Thompson, chairs of the January 6 Special Committee with Presidential Citizens Medals along with 18 others.
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