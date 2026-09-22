Путин и наследный принц Саудовской Аравии поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Власть сцепилась ...
- Не порча: Дворцов...
- Живого места не о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым