Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Стресс и инсульт: как повседневные переживания могут привести к серьезным последствиям

Куртис Бенеш (Curtis Benesch), руководитель Центра инсульта при UR Medicine (UR Medicine’s Comprehensive Stroke Center), подчеркивает, что хотя прямую связь между стрессом и инсультом установить сложно, исследования показывают статистически значимую корреляцию между хроническим стрессом и риском инсульта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх