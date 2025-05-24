Стресс и инсульт: как повседневные переживания могут привести к серьезным последствиям

Куртис Бенеш (Curtis Benesch), руководитель Центра инсульта при UR Medicine (UR Medicine’s Comprehensive Stroke Center), подчеркивает, что хотя прямую связь между стрессом и инсультом установить сложно, исследования показывают статистически значимую корреляцию между хроническим стрессом и риском инсульта.