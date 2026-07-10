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«Единая Россия» предложила упростить оформление пособий

«Единая Россия» предложила упростить оформление пособий

Единое пособие для нуждающихся семей могут перевести на беззаявительный режим. В Госдуме предложили Минцифры проработать механизм автоматического продления выплат при отсутствии изменений в доходах получателей.

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