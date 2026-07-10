«Единая Россия» предложила упростить оформление пособий

Единое пособие для нуждающихся семей могут перевести на беззаявительный режим. В Госдуме предложили Минцифры проработать механизм автоматического продления выплат при отсутствии изменений в доходах получателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии