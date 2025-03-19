Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Дом для мигрантовИван Щербаков: но...
  • Сергей Oблезов
    Россия должна прекратить бизнес мужа этой безмозглой курицы, который завязан на Россию!Reuters: Каллас 2...
  • Eduard
    Мошейник!Bloomberg: Зеленс...

В Новой Москве в пруду нашли тела двух детей

Тела двух детей без признаков насильственной смерти были найдены в пруду в городе Щербинка, который входит в состав Новомосковского административного округа, сообщили в прокуратуре Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Два очередных дурачка пришли лед мерить и провалились.Родители за детьми вообще не наблюдают?
Ответить
20 час.
Eduard
Лед мерять на прочность такая детская забава,нечем дома заняться?
Ответить
20 час.
Eduard
Что на льду делать? Родители ничего детям не говорят?
Ответить
20 час.
наверх