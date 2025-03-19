Тела двух детей без признаков насильственной смерти были найдены в пруду в городе Щербинка, который входит в состав Новомосковского административного округа, сообщили в прокуратуре Москвы.
В Новой Москве в пруду нашли тела двух детей
Комментарии
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Eduard
Два очередных дурачка пришли лед мерить и провалились.Родители за детьми вообще не наблюдают?
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20 час.
Eduard
Лед мерять на прочность такая детская забава,нечем дома заняться?
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20 час.
Eduard
Что на льду делать? Родители ничего детям не говорят?
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20 час.
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