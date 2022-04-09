Экс-защитник «Локо» Кверквелия перешел в грузинскую «Гагру»

Соломон Кверквелия подписал контракт с «Гагрой» до 30 июня 2022 года. До перехода в грузинский клуб бывший защитник «Локомотива», «Ротора» и «Рубина» покинул харьковский «Металлист 1925».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх