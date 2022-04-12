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Ограничения полетов на юг России продлили до 19 апреля

Ограничения полетов на юг России продлили до 19 апреля

«Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля 2022 года 03:45 часов по Москве. Отменены полеты в Белгород, Геленджик, Анапу, Краснодар, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь»,уточнили в Росавиации.

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