Ограничения полетов на юг России продлили до 19 апреля

«Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля 2022 года 03:45 часов по Москве. Отменены полеты в Белгород, Геленджик, Анапу, Краснодар, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь»,уточнили в Росавиации.