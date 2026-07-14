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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В РПЦ заявили, что вера в Бога помогает избавиться от депрессии

В РПЦ заявили, что вера в Бога помогает избавиться от депрессии

Представитель патриархата призвал не смешивать психические заболевания и одержимость Епископ Скопинский и Шацкий Питирим в ходе выездной проповеди заявил, что панические атаки — следствие "рабства у сатаны"*, пишет "Газета.

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