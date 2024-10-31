В Минздраве РФ поддерживают идею об ограничении продажи алкоголя в регионах, передает РИА Новости.По словам замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктора Зыкова, злоупотребление алкоголем является одним из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы по ограничению продажи спиртного концептуально можно поддержать.