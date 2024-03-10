Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО, если войска альянса будут направлены на Украину

Соединенные Штаты должны выйти из Североатлантического альянса, если НАТО введет войска на Украину. Такое мнение в статье для издания The American Conservative высказал сенатор США от штата Юта, член Республиканской партии Майкл Ли.
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