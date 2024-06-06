Онколог Черемушкин объяснил, появится ли универсальное лекарство от рака

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Универсального лекарства от всех видов рака изобретено не будет. Об этом заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
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