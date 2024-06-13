Глава Минобороны Латвии Спрудс: страна поставила Украине первую партию БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны НАТО заявил, что республика в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы "коалиция дронов" направила на Украину первую партию беспилотников.
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