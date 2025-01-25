Журналист Скира: игрок "Ливерпуля" Салах может продолжить карьеру в "Аль-Хиляле"

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Хиляле". Египтянин может переехать в Саудовскую Аравию летом на правах свободного агента, если не договорится о продлении контракта с "Ливерпулем".
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