Журналист Скира: игрок "Ливерпуля" Салах может продолжить карьеру в "Аль-Хиляле"

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Хиляле". Египтянин может переехать в Саудовскую Аравию летом на правах свободного агента, если не договорится о продлении контракта с "Ливерпулем".