Рынок США не может и дальше опережать мировые индексы

Главный инвестиционный директор Ручир Шарма, председатель Rockefeller International и основатель Breakout Capital, заявил в интервью BNNB Bloomberg, что текущий энтузиазм на фондовом рынке США достиг уровня "пузыря".
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