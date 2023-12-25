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Польский генерал заявил, что Украине остается только обороняться

Польский генерал заявил, что Украине остается только обороняться

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на сегодняшний день Украине остается только обороняться, поскольку преимущество России слишком велико, и она сохраняет инициативу, – сообщает в понедельник, 25 декабря, Gazeta Wyborcza.

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