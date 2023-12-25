Польский генерал заявил, что Украине остается только обороняться

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на сегодняшний день Украине остается только обороняться, поскольку преимущество России слишком велико, и она сохраняет инициативу, – сообщает в понедельник, 25 декабря, Gazeta Wyborcza.