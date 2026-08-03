Итоги матча между ФК «Кызылташ» и «Спартак-Нальчик» в Симферополе

Большой футбол возвращается в крымскую столицу. Второй круг чемпионата для «Кызылташа» стартовал с ничейного результата на чужом поле, а теперь команду ждёт серьёзное испытание – домашний поединок 17-го тура LEON-Второй лиги Б против «Спартака-Нальчика», передаёт телеканал «Миллет».
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