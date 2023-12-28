«Не собираемся хлопать дверью и уходить из олимпийского движения»

Одной из главных интриг в 2024 году будут такие вопросы, как допуск россиян в качестве нейтральных спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже и частичное снятие санкций с отдельных наших видов спорта.
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