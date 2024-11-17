«Одна из крупнейших атак с начала СВО»: многие районы Украины остались без света

В некоторых областях Украины вынужденно введен режим экстренных отключений электроснабжения из-за атаки, которой подверглись объекты энергетической инфраструктуры по всей стране, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в Facebook*.
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