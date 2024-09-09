Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как испанский гражданин с узбекскими корнями рвется в российский парламент с долгами в 2,7 миллиарда

Как испанский гражданин с узбекскими корнями рвется в российский парламент с долгами в 2,7 миллиарда

Avia.pro - СМИ Мухтар Бадырханов — этнический узбек, с большим сердцем и ещё большими амбициями, но, к сожалению, с весьма скромной совестью.

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Комментарии
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Роман Романов
Вера, а ты петербурженка?
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3 час.
ВераВерная
А с какой целью интересуетесь?
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать этих тварей из России, как они у себя поступают с нашим народом. Обрыдли эти мрази и задолбали!!!
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2 час.

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