В Крыму удалось спасти около 350 га рисовых полей

Рис изначально высадили почти на трех тысячах гектарах, а удалось спасти около 350 га рисовых полей В Нижнегорском и Красноперекопском районах своевременно были перекрыты задвижки - рисовые чеки подпитывались остатками воды из оросительных каналов - ответвлений северо-крымского.