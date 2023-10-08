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В Крыму удалось спасти около 350 га рисовых полей

В Крыму удалось спасти около 350 га рисовых полей

Рис изначально высадили почти на трех тысячах гектарах, а удалось спасти около 350 га рисовых полей В Нижнегорском и Красноперекопском районах своевременно были перекрыты задвижки - рисовые чеки подпитывались остатками воды из оросительных каналов - ответвлений северо-крымского.

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