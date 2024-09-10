Создатель Astro Bot об отсутствии открытого мира в игре: лучше качественный ужин из двух блюд, чем посредственный буфетУ геймдиректора студии Team Asobi, Николя Дусе, состоялось интервью с изданием BBC, в котором разработчик поделился интересными подробностями касательно разработки Astro Bot.