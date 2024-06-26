Детей в пензенском лагере «Белка» кормили с серьезными нарушениями

Прокурор Железнодорожного района Пензы вмешался в работу загородного лагеря «Белка». Проверка, проведенная региональным надзорным ведомством, выявила серьезные нарушения закона в организации питания детей.
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