Стратегическая оборонная инициатива 2.0: удастся ли Трампу то, что не получилось у Рейгана?

Из глубин «Холодной войны» Одной из наиболее неоднозначных тем в истории развития вооружений и военно-технического противостояния между СССР и США является американская программа «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), запущенная 23 марта 1983 года тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии