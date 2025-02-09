Стратегическая оборонная инициатива 2.0: удастся ли Трампу то, что не получилось у Рейгана?

Из глубин «Холодной войны» Одной из наиболее неоднозначных тем в истории развития вооружений и военно-технического противостояния между СССР и США является американская программа «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), запущенная 23 марта 1983 года тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.