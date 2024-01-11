Зеленский отличился во время визита в Литву. Получилось смешно и глупо

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Литве. И умудрился там отличиться.В Вильнюсе Зеленский встретился со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского законодательного органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии