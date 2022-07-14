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Черчесов одержал первую победу в ЛЧ как тренер – в 5-м матче

«Ференцварош» Станислава Черчесов выиграл у «Тобола» (5:1) в матче отбора Лиги чемпионов. Для Черчесова эта победа стала первой в Лиге чемпионов в качестве тренера.

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