Депутат Бессараб: новая система оплаты труда позволит выровнять доходы россиян

В 2027 году все российские регионы перейдут на отраслевую систему оплаты труда бюджетников. Такой подход обеспечит установление одинаковых зарплат работников по всей стране, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире Общественной Службы Новостей.
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