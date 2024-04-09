Депутат Бессараб: новая система оплаты труда позволит выровнять доходы россиян

В 2027 году все российские регионы перейдут на отраслевую систему оплаты труда бюджетников. Такой подход обеспечит установление одинаковых зарплат работников по всей стране, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире Общественной Службы Новостей.