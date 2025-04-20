Магнитные бури отступают: на Земле наступает солнечное затишье, люди вздохнут с облегчением

Хорошие новости для метеозависимых: пик 11-летнего солнечного цикла остался позади.Ученые подтверждают — в 2024 году Солнце достигло максимума своей активности, а впереди нас ждут 6–7 лет спокойствия и стабильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии