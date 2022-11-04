Энциклопедия Техники

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    а  тебе  откуда  знать,был  построен  или  нет??  как  минимум-вся  атомная  промышленность построена без чужих  техн...Почти 100 лет наз...
  • Александр
    Ни одна система РЭБ,кроме ядерной бомбы,не может выводить из строя грамотно сконструированную электронику. Может созд...Отечественные кон...
  • sergeisolovev Cоловьев
    Если не затруднит, обоснуйте.Отечественные кон...

Отечественные конструкторы создали комплекс РЭБ, который способен противостоять самым современным наработкам иностранных государств, в том числе и Соединенных Штатов

Отечественные конструкторы создали комплекс РЭБ, который способен противостоять самым современным наработкам иностранных государств, в том числе и Соединенных Штатов

Отечественные разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, способную противостоять новейшим достижениям иностранных государств, в том числе и США.

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