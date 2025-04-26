Эхо весны. Запоздалое утиное открытие

Многие из нас обрадовались раннему наступлению охотничьих сроков в Подмосковье, но непредсказуемая весна преподнесла охотникам неприятные сюрпризы: 25 сантиметров снега и холода, которых не было всю зиму.
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