В Петербурге разработают правила безопасного катания на сапбордах

Их необходимость связана с ростом числа несчастных случаев В Законодательном собрании Петербурга займутся созданием правил безопасного катания на сапбордах, сообщил председатель парламента Александр Бельский.
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