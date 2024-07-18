Благоустройство парка Железнодорожников в Узловой завершат в сентябре

В Узловой Тульской области продолжается благоустройство парка Железнодорожников. Ход работ проверила депутат областной Думы Екатерина Толстая в ходе своей рабочей поездки в город, сообщает пресс-служба районной администрации.
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