Экспорт из ЕС в Великобританию вырос в июне

Экспорт Европейского союза в Великобританию вырос в июне после нестабильного начала первого года работы страны за пределами единого рынка, в то время как экспорт блока в остальной мир немного снизилсяЭкспорт Европейского союза в Великобританию вырос в июне после нестабильного начала первого года работы страны за пределами единого рынка, в то время как экспорт блока в остальной мир немного снизился в том же месяце.