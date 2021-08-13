TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Экспорт из ЕС в Великобританию вырос в июне

Экспорт Европейского союза в Великобританию вырос в июне после нестабильного начала первого года работы страны за пределами единого рынка, в то время как экспорт блока в остальной мир немного снизилсяЭкспорт Европейского союза в Великобританию вырос в июне после нестабильного начала первого года работы страны за пределами единого рынка, в то время как экспорт блока в остальной мир немного снизился в том же месяце.

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