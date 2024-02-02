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В Британии озвучили причину внезапного визита Нуланд в Киев

В Британии озвучили причину внезапного визита Нуланд в Киев

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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