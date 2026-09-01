МИД России: Швеция бездействует в ответ на атаки дронов на посольство РФ

Посол Швеции в РФ Анна Кристина Тересе Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ © Сергей Савостьянов/ТАСС Россия обвинила Швецию в неспособности остановить атаки дронов на дипломатические объекты в Стокгольме.