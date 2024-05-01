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Тайриз Макси перевел 5-й матч с «Никс» в овертайм броском от логотипа

Тайриз Макси перевел 5-й матч с «Никс» в овертайм броском от логотипа

Разыгрывающий «Сиксерс» перевел выездной пятый матч серии первого раунда против «Никс» в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

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